В минской гимназии педагог подделал подписи учеников. Так они «вступили» в БРСМ

Источник материала: KYKY

В Беларуси 11-классники внезапно узнали, что состоят в БРСМ и платят взносы. Новость особенно удивила тех, кто никогда в эту организацию не вступал, пишет TUT.by.

Что говорят школьники

Одна из школьниц рассказала, что неожиданную информацию узнала из чата. Она увидела фотографию документа, в котором значились имена 39 человек из девятых и 11-х классов. Причем напротив их имен и фамилий стояли подписи, однако школьники уверяют, что нигде не расписывались. Документ, о котором идет речь, попал в редакцию TUT.by. Он называется «Ведомость по сбору вступительных и периодических членских взносов ОО «БРСМ». Согласно данным, они сдавали деньги 22 мая 2019 года, а взнос был не вступительным, а периодическим, на сумму один рубль. Подписи составлены разными цветами ручек.

Когда о случившемся узнали родители, они подняли вопрос на обсуждение в чате, в котором состоит классный руководитель. Педагог обещала узнать, в чем дело. На следующий день на урок к школьникам заглянул замдиректора с извинениями: «Извините, ведомости изымаю из места, куда их отнесли. Педагог-организатор будет уволена по статье за нарушение – подделку документов. Я получила выговор. Если вы не удовлетворены таким решением вопроса, можете подойти ко мне или директору для дальнейшего обсуждения».

Как реагирует БРСМ

Пока директор гимназии отказывается от комментариев, в БРСМ подтверждают, что инцидент действительно произошел. Ведомость, которая попала в организацию, тут же перепроверили и вернули отправителю с просьбой дать пояснения. «Это провокация, направленная на подрыв авторитета молодежной организации», – пояснили представители БРСМ.