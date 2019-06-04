Режиссёр «Хрусталя» Дарья Жук снимет второй сезон сериала «Содержанки»

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Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки». Говорят, она исправит ошибки, которые в прошлом сезоне допустил режиссер Константин Богомолов, пишет rg.ru.

О Дарье Жук

Дарья родилась в Минске, училась и живет в США. Жук окончила два престижных университета: Гарвардский и Колумбийский, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.

В прошлом году случилось невероятное: фильм Дарьи «Хрусталь» выдвинули на премию «Оскар». Причем Беларусь сделала это впервые за все время (22 года) существования премии.

О новых «Содержанках»

Богомолов останется в проекте на правах шоураннера и выступит соавтором сценария. Второй сезон продолжит сюжетную линию первого: историю о следователе Лене и галеристке Даше, которые «вырвались» из бытовых проблем в мир больших денег. Дарья Жук подчеркнула: «Я хочу глубже исследовать персонажей «Содержанок» с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности. Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива».

Генеральный продюсер «Содержанок» Ирина Сосновая обрадовалась появлению Дарьи в проекте. Она считает, что Жук, как профессионал, выведет сериал на качественно новый уровень и сделает его более успешным.

Фото обложки: Денис Дзюба, belsat.eu.