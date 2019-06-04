ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Marca о забеге полуголой модели в финале ЛЧ: Штраф составит 15 тысяч евро, а доходы - в 236 раз больше

05.06.2019 17:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полуголая американская модель Кинси Волански, совершившая забег к центру поля во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, должна выплатить штраф в 15 тысяч евро, сообщает Marca.


Фото: Reuters

По правилам УЕФА, наказание за несанкционированное выбегание на поле во время матча составляет 5 тысяч евро (за повторное такое же нарушение штраф увеличивается до 8 тысяч евро).

За рекламу YouToube-канала для взрослых, принадлежащего ее парню, бывшему порноактеру Виталию Зоровецкому, полагается штраф еще на 10 тысяч евро.

Впрочем, издержки в 15 тысяч евро представляются незначительными, если принять во внимание, то, какой финансовый эффект окажет эта скандальная рекламная акция.

Как отметили в аналитической группе компании Apex Marketing Group, забег Кинси Волански в купальнике с названием YouToube-канала, принадлежащего Виталию Здоровецкому, может принести его хозяину 4 миллиона долларов (3,55 миллиона евро). То есть, примерно в 236 раз больше, чем размер штрафа.

За первый час после забега Кинси Волански по полю в финале Лиги чемпионов количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту. Менее чем за сутки после забега в финале Лиги чемпионов количество подписчиков у Кинси Волански достигло более 2 миллионов.

К вечеру воскресенья ее инстаграм оказался заблокирован. Сама женщина в своем твиттере заявила, что ее аккаунт взломали.

Сейчас ее инстаграм уже доступен. А число подписчиков составляет 2,6 миллиона.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

STREAKING THE CHAMPIONS LEAGUE! Life is for living, do crazy things that you will remember forever

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:43 PDT

Друг модели Виталий Здоровецкий в 2014 году в Бразилии выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Германией и лез целоваться к защитнику немецкой команды Бенедикту Хёведесу.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуголая американская модель Кинси Волански, совершившая забег к центру поля во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, должна...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Быховской районной организации РОО «Белая Русь» новый председатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика