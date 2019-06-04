Marca о забеге полуголой модели в финале ЛЧ: Штраф составит 15 тысяч евро, а доходы - в 236 раз больше

Источник материала: Tut.by

Полуголая американская модель Кинси Волански, совершившая забег к центру поля во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, должна выплатить штраф в 15 тысяч евро, сообщает Marca .



Фото: Reuters

По правилам УЕФА, наказание за несанкционированное выбегание на поле во время матча составляет 5 тысяч евро (за повторное такое же нарушение штраф увеличивается до 8 тысяч евро).

За рекламу YouToube-канала для взрослых, принадлежащего ее парню, бывшему порноактеру Виталию Зоровецкому, полагается штраф еще на 10 тысяч евро.

Впрочем, издержки в 15 тысяч евро представляются незначительными, если принять во внимание, то, какой финансовый эффект окажет эта скандальная рекламная акция.

Как отметили в аналитической группе компании Apex Marketing Group, забег Кинси Волански в купальнике с названием YouToube-канала, принадлежащего Виталию Здоровецкому, может принести его хозяину 4 миллиона долларов (3,55 миллиона евро). То есть, примерно в 236 раз больше, чем размер штрафа.

За первый час после забега Кинси Волански по полю в финале Лиги чемпионов количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту. Менее чем за сутки после забега в финале Лиги чемпионов количество подписчиков у Кинси Волански достигло более 2 миллионов.

К вечеру воскресенья ее инстаграм оказался заблокирован. Сама женщина в своем твиттере заявила, что ее аккаунт взломали.

Сейчас ее инстаграм уже доступен. А число подписчиков составляет 2,6 миллиона.

Друг модели Виталий Здоровецкий в 2014 году в Бразилии выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Германией и лез целоваться к защитнику немецкой команды Бенедикту Хёведесу.



