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«Рокетмен»: 7 из 10. Фильм, из которого вырезали гей-сцены, в минском прокате
Источник материала: Tut.by
В столичном Silver Screen, а с четверга — и в остальных кинотеатрах выходит
Для тех, кто все пропустил, поясним, почему фильм обрезали в России, а страдаем в итоге мы в Беларуси. Дело в том, что право проката фильмов производства Paramount Pictures (а «Рокетмен» — именно такой) на территории России и стран СНГ эксклюзивно принадлежит российскому дистрибьютору «Централ Партнершип». И именно российская компания
Так из-за чего весь сыр-бор, спросите вы? Если верить российскому
Расшатали бы эти сцены духовные скрепы общества? Сомневаюсь. Испортили бы они впечатление невинному зрителю? Тем более не уверена, с учетом того, что с подобными сценами картине бы присвоили рейтинг 18+, а значит, не пришлось бы защищать неокрепшие детские умы от «гей-пропаганды». Подпортила ли эта история имидж страны? Определенно, сам Элтон Джон резко
Сейчас «Рокетмен» — мощный, зрелищный, но слишком сладкий байопик. История успеха мальчика, которого никто не любил в детстве, а он все заводил свою шарманку про I Want Love. Которому первый успех так вскружил голову, что он спился и подсел на наркотики. И которого мать, узнав о его гомосексуальности, фактически приговорила закончить жизнь в одиночестве («Тебя никто никогда не полюбит»). С копеечными по хронометражу, но не по удельному весу в фильме вырезанными сценами — это уже драма сломленного одиночеством человека, который начал пить от предательства близких людей и, несмотря на всё, стал счастливым (привет отрезанному титру про многолетние отношения Джона с супругом Дэвидом Фернишем).
Не скатиться в штампы музыкальных байопиков «Рокетмену» помогают исповедальный и в то же время игривый тон повествования и музыкальные вставки. Первый обусловлен местом действия: все «настоящее» разворачивается в компании анонимных алкоголиков, где Элтон Джон должен изливать душу, но в свойственной артисту жеманной манере он то и дело кокетничает. Это отвечает не столько духу жанра, сколько самому артисту, который на одном концерте сперва задаст жару с Crocodile Rock, а потом затянет Sorry Seems To Be The Hardest Word.
Зрелищность второго пункта — музыкальных вставок — дело рук оригинальной операторской манеры Джорджа Ричмонда и фантазии режиссера Декстера Флетчера. Сцена, в которой Джон и его слушатели отрываются от земли во время триумфального концерта в американском клубе «Трубадур», — самое кинематографичное, что происходило с жанром в последние пару лет (продолжаем наш импровизированный «Стол заказов» приветом унылой «Богемской рапсодии»).
«Рокетмен» — уже не просто кино, а печальная констатация двух моментов: насколько наша индустрия развлечений все еще зависима от России и как далеко можно зайти со щитами вроде «закон» и «правовое государство» (речь про
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