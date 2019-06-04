ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рокетмен»: 7 из 10. Фильм, из которого вырезали гей-сцены, в минском прокате

05.06.2019 17:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столичном Silver Screen, а с четверга — и в остальных кинотеатрах выходит «Рокетмен», байопик про Элтона Джона. Фильм успел оскандалиться еще до премьеры: российские прокатчики вырезали из картины все гей-сцены. Кто потерял больше — зрители или прокатчики, выясняла AFISHA.TUT.BY.


О чем кино:

Застенчивый маленький Реджинальд Дуайт талантливо играет на пианино, а в перерывах мечтает, чтобы папа его обнял, пока тот ругается с матерью. Со временем скромный парень из маленького городка вырастает в суперзвезду мирового уровня — Элтона Джона, переосмысливает свою сексуальность и находит любовь.

Но последние два пункта зрители из Беларуси и России узнают только по слухам.

Для тех, кто все пропустил, поясним, почему фильм обрезали в России, а страдаем в итоге мы в Беларуси. Дело в том, что право проката фильмов производства Paramount Pictures (а «Рокетмен» — именно такой) на территории России и стран СНГ эксклюзивно принадлежит российскому дистрибьютору «Централ Партнершип». И именно российская компания вынуждена была «внести [в фильм] изменения для соответствия картины законодательству РФ». Поэтому у белорусских прокатчиков не было выбора: или показать кино в обрезанной версии, или не показывать вовсе.


Так из-за чего весь сыр-бор, спросите вы? Если верить российскому кинокритику Антону Долину, из фильма вырезали (допустим, вы решите, что это спойлер, тогда предупредим: уберите чувствительных от экранов, покажите им лучше классный театральный гид) сцену поцелуя молодого Элтона Джона с чернокожим музыкантом; сцену секса между Элтоном и его будущим менеджером; сцену измены этого менеджера на заднем дворе их с Элтоном дома и — самое нелепое — финальный титр о том, что музыкант уже давно находится в гармоничном партнерстве (а теперь и браке), воспитывает двух детей и что его любят по-настоящему.

Расшатали бы эти сцены духовные скрепы общества? Сомневаюсь. Испортили бы они впечатление невинному зрителю? Тем более не уверена, с учетом того, что с подобными сценами картине бы присвоили рейтинг 18+, а значит, не пришлось бы защищать неокрепшие детские умы от «гей-пропаганды». Подпортила ли эта история имидж страны? Определенно, сам Элтон Джон резко раскритиковал решение российских прокатчиков и обвинил их в цензуре. И последнее: стал ли фильм без этих сцен хуже? Можно сказать, что так.


Сейчас «Рокетмен» — мощный, зрелищный, но слишком сладкий байопик. История успеха мальчика, которого никто не любил в детстве, а он все заводил свою шарманку про I Want Love. Которому первый успех так вскружил голову, что он спился и подсел на наркотики. И которого мать, узнав о его гомосексуальности, фактически приговорила закончить жизнь в одиночестве («Тебя никто никогда не полюбит»). С копеечными по хронометражу, но не по удельному весу в фильме вырезанными сценами — это уже драма сломленного одиночеством человека, который начал пить от предательства близких людей и, несмотря на всё, стал счастливым (привет отрезанному титру про многолетние отношения Джона с супругом Дэвидом Фернишем).


Не скатиться в штампы музыкальных байопиков «Рокетмену» помогают исповедальный и в то же время игривый тон повествования и музыкальные вставки. Первый обусловлен местом действия: все «настоящее» разворачивается в компании анонимных алкоголиков, где Элтон Джон должен изливать душу, но в свойственной артисту жеманной манере он то и дело кокетничает. Это отвечает не столько духу жанра, сколько самому артисту, который на одном концерте сперва задаст жару с Crocodile Rock, а потом затянет Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Зрелищность второго пункта — музыкальных вставок — дело рук оригинальной операторской манеры Джорджа Ричмонда и фантазии режиссера Декстера Флетчера. Сцена, в которой Джон и его слушатели отрываются от земли во время триумфального концерта в американском клубе «Трубадур», — самое кинематографичное, что происходило с жанром в последние пару лет (продолжаем наш импровизированный «Стол заказов» приветом унылой «Богемской рапсодии»).


«Рокетмен» — уже не просто кино, а печальная констатация двух моментов: насколько наша индустрия развлечений все еще зависима от России и как далеко можно зайти со щитами вроде «закон» и «правовое государство» (речь про цитату министра культуры РФ Владимира Мединского). В обоих случаях в проигравших остается зритель.

Когда: уже в прокате — во всех Silver Screen, с 6 июня — в остальных кинотеатрах Минска.

Выбирайте билеты и сеансы в самой полной афише города.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто потерял больше - зрители или прокатчики, выясняла AFISHA.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Непагадзь у Мінску паваліла дрэвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика