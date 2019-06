«Рокетмен»: 7 из 10. Фильм, из которого вырезали гей-сцены, в минском прокате

Источник материала: Tut.by

В столичном Silver Screen, а с четверга — и в остальных кинотеатрах выходит «Рокетмен» , байопик про Элтона Джона. Фильм успел оскандалиться еще до премьеры: российские прокатчики вырезали из картины все гей-сцены . Кто потерял больше — зрители или прокатчики, выясняла AFISHA.TUT.BY.





О чем кино: Застенчивый маленький Реджинальд Дуайт талантливо играет на пианино, а в перерывах мечтает, чтобы папа его обнял, пока тот ругается с матерью. Со временем скромный парень из маленького городка вырастает в суперзвезду мирового уровня — Элтона Джона, переосмысливает свою сексуальность и находит любовь. Но последние два пункта зрители из Беларуси и России узнают только по слухам.

Для тех, кто все пропустил, поясним, почему фильм обрезали в России, а страдаем в итоге мы в Беларуси. Дело в том, что право проката фильмов производства Paramount Pictures (а «Рокетмен» — именно такой) на территории России и стран СНГ эксклюзивно принадлежит российскому дистрибьютору «Централ Партнершип». И именно российская компания вынуждена была «внести [в фильм] изменения для соответствия картины законодательству РФ». Поэтому у белорусских прокатчиков не было выбора: или показать кино в обрезанной версии, или не показывать вовсе.





Так из-за чего весь сыр-бор, спросите вы? Если верить российскому кинокритику Антону Долину , из фильма вырезали (допустим, вы решите, что это спойлер, тогда предупредим: уберите чувствительных от экранов, покажите им лучше классный театральный гид ) сцену поцелуя молодого Элтона Джона с чернокожим музыкантом; сцену секса между Элтоном и его будущим менеджером; сцену измены этого менеджера на заднем дворе их с Элтоном дома и — самое нелепое — финальный титр о том, что музыкант уже давно находится в гармоничном партнерстве (а теперь и браке), воспитывает двух детей и что его любят по-настоящему.

Расшатали бы эти сцены духовные скрепы общества? Сомневаюсь. Испортили бы они впечатление невинному зрителю? Тем более не уверена, с учетом того, что с подобными сценами картине бы присвоили рейтинг 18+, а значит, не пришлось бы защищать неокрепшие детские умы от «гей-пропаганды». Подпортила ли эта история имидж страны? Определенно, сам Элтон Джон резко раскритиковал решение российских прокатчиков и обвинил их в цензуре. И последнее: стал ли фильм без этих сцен хуже? Можно сказать, что так.





Сейчас «Рокетмен» — мощный, зрелищный, но слишком сладкий байопик. История успеха мальчика, которого никто не любил в детстве, а он все заводил свою шарманку про I Want Love. Которому первый успех так вскружил голову, что он спился и подсел на наркотики. И которого мать, узнав о его гомосексуальности, фактически приговорила закончить жизнь в одиночестве («Тебя никто никогда не полюбит»). С копеечными по хронометражу, но не по удельному весу в фильме вырезанными сценами — это уже драма сломленного одиночеством человека, который начал пить от предательства близких людей и, несмотря на всё, стал счастливым (привет отрезанному титру про многолетние отношения Джона с супругом Дэвидом Фернишем).





Не скатиться в штампы музыкальных байопиков «Рокетмену» помогают исповедальный и в то же время игривый тон повествования и музыкальные вставки. Первый обусловлен местом действия: все «настоящее» разворачивается в компании анонимных алкоголиков, где Элтон Джон должен изливать душу, но в свойственной артисту жеманной манере он то и дело кокетничает. Это отвечает не столько духу жанра, сколько самому артисту, который на одном концерте сперва задаст жару с Crocodile Rock, а потом затянет Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Зрелищность второго пункта — музыкальных вставок — дело рук оригинальной операторской манеры Джорджа Ричмонда и фантазии режиссера Декстера Флетчера. Сцена, в которой Джон и его слушатели отрываются от земли во время триумфального концерта в американском клубе «Трубадур», — самое кинематографичное, что происходило с жанром в последние пару лет (продолжаем наш импровизированный «Стол заказов» приветом унылой «Богемской рапсодии»).





«Рокетмен» — уже не просто кино, а печальная констатация двух моментов: насколько наша индустрия развлечений все еще зависима от России и как далеко можно зайти со щитами вроде «закон» и «правовое государство» (речь про цитату министра культуры РФ Владимира Мединского). В обоих случаях в проигравших остается зритель.

Когда: уже в прокате — во всех Silver Screen, с 6 июня — в остальных кинотеатрах Минска. Выбирайте билеты и сеансы в самой полной афише города.

