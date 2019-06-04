ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина может рассчитывать на ЕС и остается его союзником – Туск

05.06.2019 17:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Евросоюз остается надежным союзником Украины, заявил в среду президент Европейского совета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Европа не может быть в безопасности без безопасности на Украине. Проще говоря, не может быть Европы без Украины. Украина может рассчитывать на ЕС, как и всегда. Мы являемся и останемся вашим лучшим другом и верным союзником", - сказал Туск.

Он также приветствовал прошедшие на Украине президентские выборы, назвав их честными, и выразил удовлетворение проходящими в стране реформами.

"Как я говорил и повторил сегодня: честные и свободные выборы - это лучшее доказательство того, что Украина уже смогла достичь", - сказал Туск.

"На нашей сегодняшней встрече я подтвердил поддержку ЕС Украине и ее народу, которые совершили значительный прогресс в реформах в стране с момента революции достоинства пять лет назад", - добавил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС всегда будет нацелен на помощь Украине в укреплении демократии и принципа верховенства закона, борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформах энергетического сектора.

"Сильная и демократичная Украина входит в сферу интересов Европейского Союза", - сказал политик.

Кроме того, Туск подтвердил, что саммит ЕС-Украина пройдет 8 июля в Киеве, как и было запланировано. "Наше общее решение - провести саммит как запланировано. И мы также договорились сохранять тесный контакт с президентом (Зеленским)", - сказал глава Евросовета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз остается надежным союзником Украины, заявил в среду президент Европейского совета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность детей на каникулах обсудили на районном родительском собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки мужские кожаные италия бренды распродажа вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика