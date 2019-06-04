Ливень с градом обрушился на Минск

Источник материала: Интерфакс

Ливень с градом и ветром обрушился в среду на Минск.

По прогнозам синопртиков, вечером в столице также ожидается дождь. В четверг вероятность грозы составит 75%, температура воздуха днем – 25-27 °С.

Как сообщает МЧС в своем Twitter-аккаунте, на 17:20 в Минске зафиксировано четыре случая падения деревьев. Ведутся необходимые работы.

Кроме того, по оперативным данным МЧС, в результате непогоды было зафиксировано подтопление участка дороги на перекрестке ул.Сапеги-Гурского в Московском районе столицы. На данном участке произошла остановка общественного транспорта (6 троллейбусных маршрутов в обе стороны). Время остановки составило 25 минут. Подтопление участка дороги произошло и во Фрунзенском районе на перекрестке ул.Мазурова-Горецкого, была остановка общественного транспорта (3 троллейбусных маршрута в обе стороны). Время остановки составило 20 минут.