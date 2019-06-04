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Международный турнир по пожарно-спасательному спорту стартовал в Витебске

05.06.2019 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Международный турнир БФСО "Динамо" по пожарно-спасательному спорту пройдет с 5 по 7 июня в Витебске, сообщили в МЧС Беларуси.

В первенстве принимают участие спортсмены из девяти команд, представляющих областные и Минское городское управления МЧС, Университет гражданской защиты, а также Калужскую область Российской Федерации, проинформировали в министерстве.

Там рассказали, что в первый день соревнований, 5 июня,  будет выявлен лучших из спортсменов в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. В вечерней части программы пройдет красочное открытие и финальные забеги первенства.

Во второй день соревнований спортсмены преодолеют 100-метровую полосу с препятствиями и посостязаются в пожарной эстафете 4х100 метров. В заключительный день турнира состоится боевое развертывание и красочная церемония закрытия, сообщили в МЧС Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Международный турнир БФСО "Динамо" по пожарно-спасательному спорту пройдет с 5 по 7 июня в Витебске, сообщили в МЧС Беларуси.
 
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