Новый посол РФ вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в среду с послом России Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске.

Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора, 2 июня прибыл в Минск.