Белорус победил на международном турнире по шашкам

Источник материала: Ежедневник





Международный гроссмейстер Анатолий Гантварг одержал победу в турнире Salou Open, который завершился в Испании.

По итогам девяти туров у него 14 очков, в активе опытного белоруса пять побед и четыре ничьих. Два других места на пьедестале почета заняли россияне Александр Шварцман (2-е место) и Александр Георгиев (3-е место).

Анатолий Гантварг в четвертый раз победил в этих соревнованиях. Ранее он становился лучшим в 1998, 2000 и 2001 годах.

В соревнованиях среди женщин белоруска Ирина Пашкевич стала второй (12 баллов), победила Матрена Ноговицына из России – 13 очков.

Международный турнир в Салоу собрал 123 игрока из 13 стран, пишет БелТА .