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Белорус победил на международном турнире по шашкам

05.06.2019 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорус победил на международном турнире по шашкам

Международный гроссмейстер Анатолий Гантварг одержал победу в турнире Salou Open, который завершился в Испании.

По итогам девяти туров у него 14 очков, в активе опытного белоруса пять побед и четыре ничьих. Два других места на пьедестале почета заняли россияне Александр Шварцман (2-е место) и Александр Георгиев (3-е место).

Анатолий Гантварг в четвертый раз победил в этих соревнованиях. Ранее он становился лучшим в 1998, 2000 и 2001 годах.

В соревнованиях среди женщин белоруска Ирина Пашкевич стала второй (12 баллов), победила Матрена Ноговицына из России – 13 очков.

 Международный турнир в Салоу собрал 123 игрока из 13 стран, пишет БелТА.

 
 
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Международный гроссмейстер Анатолий Гантварг одержал победу в турнире Salou Open, который завершился в Испании.
 
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