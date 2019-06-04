Макей встретился с новым российским послом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился пятого июня с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Встреча прошла по случаю вручения копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений. Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 3 июня официально вступил в должность .

Фото: МИД Беларуси