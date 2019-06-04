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Макей встретился с новым российским послом
Источник материала: БДГ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился пятого июня с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.
Встреча прошла по случаю вручения копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.
Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений. Подробности встречи не сообщаются.
Напомним, новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 3 июня официально
Фото: МИД Беларуси
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился пятого июня с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Встреча...
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