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Макей встретился с новым российским послом

05.06.2019 18:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился пятого июня с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Встреча прошла по случаю вручения копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений. Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 3 июня официально вступил в должность.

Фото: МИД Беларуси

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился пятого июня с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Встреча...
 
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