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Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

05.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

Борьба за жизнь

У Илоны Головницкой из Гродно тяжелый диагноз – ДЦП четвертой стадии. Врачи диагностировали у девочки серьезные нарушения двигательных конечностей, гиперкинетический синдромом и задержку речевого и моторного развития.

История болезни всегда начинается неожиданно. До рождения мама Илоны Светлана  не подозревала, что ее девочке придется вести борьбу с  неизлечимым заболеванием. Беременность протекала нормально. Никаких отклонений не было выявлено. Рождение ребенка с серьезным диагнозом стало для всех неожиданностью.

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

 

– Илона родилась в срок  с нормальным весом 3,320 килограмма и ростом в  51 сантиметр, но из-за тяжелых родов (кислородного голодания) нас сразу забрали в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких, где мы пролежали 2 недели. Илона поначалу очень капризничала, а в ее руках был очень сильный мышечный тонус – специалисты говорили, что это пройдет, но чуда, к сожалению, не случилось, – рассказывает Светлана.

Беда не приходит одна

В семь месяцев врач поставил Илоне диагноз ДЦП, а в годик маленькой девочке дали инвалидность 4-ой группы. Для родителей такая  новость стала шоком. Другая трагедия в семье случилось следом: спустя время скоропостижно скончался отец ребенка.

Это стало еще одним ударом для семьи. Мама Илоны плачет и  еле находит  в себе силы, чтобы продолжать говорить, не может сдержать слез и бабушка.  Им  многое пришлось пережить, и  сейчас  самые близкие люди готовы сделать  все   возможное для своей Илонки, чтобы девочка  хотя бы начала сидеть, укрепила свою спину, могла держать игрушки в руках, начала говорить.

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

 

Илоне нужна специализированная коляска, в которой она могла бы чувствовать себя комфортно.

– Мы были очень счастливы и благодарны, когда благотворительная организация «ЮниХелп» предоставила Илонке коляску, но сейчас она нам не подходит, – добавляет бабушка Александра Дмитриевна. – Коляска очень хорошая  и по росту  она подходит, но не для нас. Возможно, она  будет полезна  ребенку  без повышенного мышечного тонуса в руках, но нашей Илонке сидеть в ней неудобно. Девочка часто ударятся о спинку коляски, резкие движения причиняют боль.

Илона была бы очень рада, если бы ей предоставили ту коляску, которая ей подходит. Ведь в ней девочка проводит  большую часть своего времени. Выходит с бабушкой на прогулку, отправляется в реабилитационные центры на процедуры, едет в хоспис и Дневной центр Красного Креста.

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

 

Не опускают руки

Лечение девочка проходит в реабилитационных центрах Беларуси, где ей назначили  ЛФК, массаж и занятия с логопедом на дому. Постоянные упражнения дали результат: ребенок стал переворачиваться, становиться на четвереньки, говорить несколько слов, начинает ползать, у нее появилось желание заниматься. Благоприятно влияли и иппотерапия. Сейчас бабушка Илоны вспоминает, как девочка боялась этого, а потом настолько полюбила лошадей, что улыбка не сходила с лица.

У мамы и бабушки Илоны одна мечта на двоих. Они  очень хотят увидеть свою девочку здоровой и счастливой. Много хорошего слышали о методике восстановительного лечения профессора Козявкина, поэтому очень хотят отправится в Трускавец попробовать. Основным компонентом лечения  является биомеханическая коррекция позвоночника крупных суставов и социальная адаптация – это то, что очень нужно Илоне, которой трудно сидеть в кресле из-за слабого позвоночника, ради этого и  хотят поехать на реабилитацию,  добавляет  Александра Дмитриевна.

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

 

Хотим поехать, но пока не можем

Большая проблема в том, что лечение  для детей с ДЦП – дорогостоящее занятие. Для того, чтобы Илона поехала на реабилитацию в клинику «Элит» необходимо собрать 4 388 евро. Для одной матери, воспитывающей ребенка, к сожалению, эта сумма неподъемная. На данный момент не хватает 2049  евро, надежду никто не теряет. Срочные сборы активно ведутся в социальных сетях, мама просит, чтобы ее услышали, а ее ребенку успели помочь. Времени осталось немного.

Семья Илоны  искренне благодарна всем фондам, благотворительным обществам  и добрым людям, которые не проходят мимо и помогают девочке бороться за жизнь, оказывая посильную помощь и поддержку в трудное время.

Просить очень сложно, но  другого выхода  у семьи, которая воспитывает тяжелобольного ребенка,  просто  не остается. Мама и бабушка  Илоны обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям, чтобы  помочь их Илоне. Девочку ждут в клинике уже в июле.  Время быстро идет, а болезнь не может ждать долго.

Восьмилетняя Илона Головницкая с тяжелой формой ДЦП нуждается в срочном лечении

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ИЛОНЕ: ОAО «АСБ Беларусбанк»

Карта БЕЛАРУСБАНК 4255 2003 0054 0796 до 04/22

оформлена на Головницкую Светлану Викторовну (мама ребенка)

Карта МТБанк 5351 0410 4092 9216 до 03/22

Номер благотворительного счёта в бел. руб. BY47AKBB31340000180274020065, бессрочный

Номер транзитного счета с 27.03.19 года : BY58AKBB38193821000344000000 в ф-ле 400/65

Номер благотворительного счета в ЕUR BY17AKBB31340000180294020065 бессрочный

Номер транзитного счета с 27.03.19 BY57AKBB38193821000474000000 в ф-ле 400/65

Номер благотворительного счета в USD BY32AKBB31340000180284020065 бессрочный

Номер транзитного счета с 27.03.19 BY57AKBB38193821000474000000 ф-ле 400/65

Номер благотворительного счета в RUB BYO2AKBB31340000180304020065 бессрочный

Номер транзитного счета BY57AKBB38193821000474000000 БИК: AKBBY21400 УНП 500156630 в ф-ле 400/65

Телефон МТС для пополнения баланса +375 33 363 89 34

*363*375333638934*сумма_перевода# и вызов. Затем *363*код подтверждения # и нажать вызов. 

https://grodnonews.by/

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Борьба за жизнь У Илоны Головницкой из Гродно тяжелый диагноз – ДЦП четвертой стадии. Врачи диагностировали у девочки серьезные нарушения двигательных...
 
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