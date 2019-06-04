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Журналист Spiegel: Дело Роналду об изнасиловании не закрыто, оно передано в федеральный суд
Источник материала: Tut.by
Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании еще не закрыто,
По его данным, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.
Ранее
Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.
В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
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Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании еще не закрыто, заявил сообщил журналист Spiegel Рафаэль Бушманн.
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