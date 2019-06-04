Журналист Spiegel: Дело Роналду об изнасиловании не закрыто, оно передано в федеральный суд

Источник материала: Tut.by

Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании еще не закрыто, заявил журналист Spiegel Рафаэль Бушманн, сообщает Sports.ru .



Фото: juventus.com

По его данным, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.

Ранее сообщалось , что дело было закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.