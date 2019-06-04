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Беларусбанк ввел изменения в выдачу потребительских кредитов

05.06.2019 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 июня снизил процентные ставки по некоторым потребительским кредитам. Из других изменений — банк перестал выдавать индивидуальным предпринимателям кредиты на карточку сроком до 5 лет, для которых предусмотрена страховка риска невозврата.


Фото: Reuters

Процентные ставки также снизили с 15,4% до 15,3% годовых на потребительские кредиты до 5 лет (под любой способ обеспечения, кроме неустойки и страховки), а также на кредиты под неустойку (штраф, пеню) до 2 лет.

Под 15,3% годовых (ставка рефинансирования + 5,3 процентного пункта) также можно получить потребительский кредит на карточку до 5 лет, для которого предусмотрена страховка риска невозврата (ранее — 15,4%). Еще одно изменение — этот кредит перестали выдавать индивидуальным предпринимателям.

Кредит на приобретение автомобиля банк теперь также выдает под 15,3% годовых со 181 календарного дня, а до этого времени — 14%.

Напомним, Беларусбанк с 1 июня также изменил ставки по кредиту физлицам на покупку недвижимости. Процентная ставка по займу на жилье теперь составляет 15,3% (ставка рефинансирования + 5,3 процентного пункта), сообщают в банке. Ранее кредиты на недвижимость банк выдавал под 15,4%.

Ранее Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу потребительских кредитов на 5 лет. Сейчас заем на такой срок можно получить под 15,4% годовых (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта). Ранее на 5 лет можно было получить только онлайн-кредит.

Напомним, банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет с 8 ноября прошлого года.

С 8 апреля Беларусбанк также изменил коэффициент платежеспособности клиентов на получение потребительского кредита через отделения банков. Сейчас ежемесячные расходы кредитополучателя на эти займы не должны превышать 40% его ежемесячных доходов (ранее — 25%). С 8 апреля также выросла процентная ставка по потребительскому кредиту «Проверено временем» — до 15% годовых. Ранее тем, у кого положительная кредитная история, выдавали этот заем под 14,5%, а тем, у кого отрицательная, — под 15,5%.

 
 
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Беларусбанк с 1 июня снизил процентные ставки по некоторым потребительским кредитам. Из других изменений - банк перестал выдавать индивидуальным предпринимателям...
 
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