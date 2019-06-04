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Белгидромет объявил на вечер среды штормовое предупреждение

05.06.2019 18:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятном погодном явлении: вечером по стране резко ухудшится погода.

По информации Белгидрометцентра, 5 июня в период с 16.20 до 21.00 на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение.

6 июня погода в стране остается переменчивой. В Минске, Бресте и Гродно ожидается переменная облачность, сохранится высокая вероятность дождей, усилится ветер. В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно, но вероятность осадков составит 5-10%.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятном погодном...
 
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