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Белгидромет объявил на вечер среды штормовое предупреждение
Источник материала: БДГ
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятном погодном явлении: вечером по стране резко ухудшится погода.
По информации Белгидрометцентра, 5 июня в период с 16.20 до 21.00 на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение.
6 июня погода в стране остается переменчивой. В Минске, Бресте и Гродно ожидается переменная облачность, сохранится высокая вероятность дождей, усилится ветер. В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно, но вероятность осадков составит 5-10%.
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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятном погодном...
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