Белгидромет объявил на вечер среды штормовое предупреждение

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятном погодном явлении: вечером по стране резко ухудшится погода.

По информации Белгидрометцентра, 5 июня в период с 16.20 до 21.00 на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение.

6 июня погода в стране остается переменчивой. В Минске, Бресте и Гродно ожидается переменная облачность, сохранится высокая вероятность дождей, усилится ветер. В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно, но вероятность осадков составит 5-10%.