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11-классники узнали, что состоят в БРСМ и платят взносы, хотя никуда не вступали. Союз: «Это провокация»

05.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Августина (имя изменено) учится в 11 классе одной из столичных гимназий. 23 мая она случайно узнала, что состоит в БРСМ и даже платит членские взносы. Хотя, утверждает девушка, она никогда туда не вступала.

11-классники узнали, что состоят в БРСМ и платят взносы, хотя никуда не вступали. Союз: «Это провокация»

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

О новом факте своей биографии — членстве в БРСМ — Августина узнала из чата, в котором общается ее класс. Кто-то поделился фото документа, на котором стояли имена 39 человек из 9−11 классов и их подписи.

— Но мы эти подписи не ставили. Более того — никто из нас даже не был в курсе, что состоит в БРСМ.

Список «подписавшихся» есть в редакции TUT.BY. Документ называется «Ведомость по сбору вступительных и периодических членских взносов ОО „БРСМ“». В нем перечислены имена 39 учеников. Все они «сдавали» деньги в один день — 22 мая 2019 года. Из документа можно понять, что это был не вступительный взнос (напротив этой графы стоит прочерк), а периодический, то есть все перечисленные в списке уже состоят в БРСМ. Сумма взноса — 1 рубль. Ведомость заполнена одним почерком и одним цветом ручки, подписи — разными. Адресована она и.о. первого секретаря Советского районного комитета ОО «БРСМ» А.А. Марковской.

Одноклассники, которые нашли себя в списке, начали возмущаться, говорит Августина. Но к вечеру накал эмоций немного остыл.

— Мы разделились на два лагеря. Одни, куда вошло большинство, решили не возникать, потому что «на следующей неделе экзамены, нас могут завалить» и так далее. Другие — буквально три-четыре человека — были настроены решительно.

Августина оказалась в лагере меньшинства.

11-классники узнали, что состоят в БРСМ и платят взносы, хотя никуда не вступали. Союз: «Это провокация»

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

О том, что произошло, узнали родители 11-классников. Обсуждение продолжилось в их общем чате, в котором состоит и классная руководительница. По словам Августины, она пообещала узнать, что произошло. На следующей день, рассказывает девушка, на пятом уроке к ним в класс пришла заместитель директора с извинениями за «инцидент». Августина даже законспектировала ее слова: «Извините, ведомости изымаю из места, куда их отнесли (вероятно, имеется в виду Советский РК ОО „БРСМ“. — Прим. ред.). Педагог-организатор будет уволена по статье за нарушение — подделку документов. Я получила выговор. Извините. Если вы не удовлетворены таким решением вопроса, можете подойти ко мне или директору для дальнейшего обсуждения».

Августина говорит, что предать огласке этот случай она решила потому, что это для нее дело принципа.

— Для меня даже не столько принципиально, состою в БРСМ или нет. Важно в первую очередь то, что мою подпись просто взяли и подделали. Все это очень неприятно.

Несмотря на это, Августина просит не называть номер гимназии, в которой все произошло: ей не хотелось бы, чтобы у учителей возникли проблемы.

Директор гимназии от комментариев отказалась, сославшись на занятость в экзаменационной комиссии.

11-классники узнали, что состоят в БРСМ и платят взносы, хотя никуда не вступали. Союз: «Это провокация»

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В БРСМ подтвердили, что такой «инцидент» действительно был.

— Наша принципиальная позиция по поводу вступления в ряды организации остается неизменной: исключительно по желанию, — говорит первый секретарь Советского районного комитета БРСМ Анастасия Марковская. — Ведомость, о которой идет речь, действительно была предоставлена в Советский районный комитет БРСМ. Однако сразу после сверки с электронной базой данных членов организации, что делается в обязательном порядке, она была возвращена в гимназию с просьбой дать пояснения, для чего и каким образом не члены БРСМ внесены в ведомость. Это провокация, направленная на подрыв авторитета молодежной организации.

 
 
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  Августина (имя изменено) учится в 11 классе одной из столичных гимназий. 23 мая она случайно узнала, что состоит в БРСМ и даже платит членские взносы. Хотя,...
 
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