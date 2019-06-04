ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витамины или тренировки? Ученые и диетологи поспорили о том, как бороться с жиром на животе

05.06.2019 18:27 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Витамины или тренировки? Ученые и диетологи поспорили о том, как бороться с жиром на животе

фото: ok.ru

Ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе. Однако с их рекомендациями категорически не согласны некоторые диетологи.

По мнению американских гериатров, от жировых отложений в районе живота помогают избавиться интервальные тренировки. Как отмечается, «абдоминальное ожирение» повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по словам экспертов, интервальные тренировки наиболее эффективны для мужчин.

Однако член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко полагает, что физические упражнение не помогут быстро и эффективно избавиться от жировых отложений на животе. В первую очередь, с жиром помогут справиться витамины. «Необходимо ликвидировать дефицит... витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В», — добавила Денисенко.

Также диетолог подчеркнула, что в некоторых случаях физические упражнения и вовсе запрещены, пишет "Известия".

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе. Однако с их рекомендациями категорически не согласны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика