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В Барановичах убийство женщины: в преступлении подозревается муж

05.06.2019 18:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах убийство женщины: в преступлении подозревается муж
Фото из открытых источников

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

С учетом данных, полученных в ходе работы следственно-оперативной группы, подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями.

По предварительной версии, мужчина причинил себе телесные повреждения, чтобы сокрыть совершенное преступление. Он находится на излечении в учреждении здравоохранения. 

Расследование продолжается. 

В Барановичах убийство женщины: в преступлении подозревается муж
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