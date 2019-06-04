В Барановичах убийство женщины: в преступлении подозревается муж

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

С учетом данных, полученных в ходе работы следственно-оперативной группы, подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями.

По предварительной версии, мужчина причинил себе телесные повреждения, чтобы сокрыть совершенное преступление. Он находится на излечении в учреждении здравоохранения.