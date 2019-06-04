«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности

Источник материала: СТВ

Певица опубликовала воспоминания в своем Instagram-аккаунте. Надежда Мейхер призналась, что в детстве она часто попадала в яркие истории, в отличие от ее сына.

Архивные фото натолкнули Надежду на воспоминания: «Ведь в отличие от своего сына я была «оторви и выбрось». Певица поделилась смешными историями из детства и поблагодарила родителей за воспитание.



Фото: instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер призналась, что начала самостоятельную жизнь в 15 лет. Тогда певица снимала квартиру с однокурсницами и попала в жуткую историю.



Фото: instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер, экс-солистка группы ВИА Гра:

Ночью кто-то пытался пробраться. Я, чтобы как-то спасти ситуацию, вылезла в окно третьего этажа и по водосточной трубе (уже и не припомню как) спустилась вниз и побежала к первому попавшемуся телефону-автомату (это был 1998 год), и начала звонить в милицию... Среагировали быстро, и в течение 15-20 минут оказались на месте. Беспокоящими нас оказались наркоманы, которые пытались пробраться и что-то украсть...



Фото: instagram.com/nadyameiher

Напомним, недавно экс-солистка ВИА Гра опубликовала фотографии подросшего сына. Под фото певица оставила сыну-выпускнику добрые слова и пожелания.



Фото: instagram.com/nadyameiher. Сын

Поклонники удивились, насколько взрослый сын у Надежды Мейхер.