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«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности
Источник материала: СТВ
Певица опубликовала воспоминания в своем Instagram-аккаунте. Надежда Мейхер призналась, что в детстве она часто попадала в яркие истории, в отличие от ее сына.
Архивные фото натолкнули Надежду на воспоминания: «Ведь в отличие от своего сына я была «оторви и выбрось». Певица поделилась смешными историями из детства и поблагодарила родителей за воспитание.
Надежда Мейхер призналась, что начала самостоятельную жизнь в 15 лет. Тогда певица снимала квартиру с однокурсницами и попала в жуткую историю.
Надежда Мейхер, экс-солистка группы ВИА Гра:
Напомним, недавно экс-солистка ВИА Гра опубликовала фотографии подросшего сына. Под фото певица оставила сыну-выпускнику добрые слова и пожелания.
Поклонники удивились, насколько взрослый сын у Надежды Мейхер.
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Певица опубликовала воспоминания в своем Instagram-аккаунте. Надежда Мейхер призналась, что в детстве она часто попадала в яркие истории, в отличие от ее сына. ...
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