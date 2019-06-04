«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

Источник материала: СТВ

Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.

Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.



Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Растем», – лаконично отметила Анастасия Решетова.



Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати подписал снимки: «BLACK STAR TEAM».



Фото: instagram.com/timatiofficial

Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.