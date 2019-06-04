ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

05.06.2019 17:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.

Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Растем», – лаконично отметила Анастасия Решетова.

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями
Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати подписал снимки: «BLACK STAR TEAM».

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями
Фото: instagram.com/timatiofficial

Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхал на яхте с нынешней девушкой и бывшей (читать далее).

Люди в материале: Тимати, Анастасия Решетова
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями. Пара подтвердила эту новость в Instagram. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Собаки Европы» Бахаревича попали в шорт-лист премии «Большая книга»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рубашки джинсовые вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика