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«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями
Источник материала: СТВ
Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.
Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.
«Растем», – лаконично отметила Анастасия Решетова.
Тимати подписал снимки: «BLACK STAR TEAM».
Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.
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Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями. Пара подтвердила эту новость в Instagram. На...
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