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В Беларуси раскрыли канал незаконной железнодорожной миграции из России

05.06.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пограничники вместе с сотрудниками Комитета госбезопасности раскрыли канал незаконной миграции в Беларусь, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.


svaboda.org

Правоохранители обнаружили группу лиц, в которую входили также работники Минского вагонного участка УП "Минское отделение Белорусскойо железной дороги". По предварительному сговору они организовали незаконный въезд иностранцев с территории России в Беларусь. Позже эти иностранцы были задержаны правоохранительными органами.

Пограничный комитет возбудил уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

 
 
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Пограничники вместе с сотрудниками Комитета госбезопасности раскрыли канал незаконной миграции в Беларусь, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.
 
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