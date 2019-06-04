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Нужны ли белорусам Евроигры?
Источник материала: Партизан
21 июня в Минске откроются II Европейские игры.
По белорусскому телевидению рассказывают, что это событие года в жизни страны.
Говорят, билетов на соревнования уже не достать, а в Минск приедет много иностранных туристов.
Перед главным стартом четырехлетия Александр Ивулин решил прогуляться по улицам Минска, чтобы узнать ждут ли минчане II Европейские игры.
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21 июня в Минске откроются II Европейские игры.
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