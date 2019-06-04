Нужны ли белорусам Евроигры?





Говорят, билетов на соревнования уже не достать, а в Минск приедет много иностранных туристов.





Перед главным стартом четырехлетия Александр Ивулин решил прогуляться по улицам Минска, чтобы узнать ждут ли минчане II Европейские игры.









По белорусскому телевидению рассказывают, что это событие года в жизни страны.