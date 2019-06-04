Украина начала хорошо зарабатывать на сериале «Чернобыль»

В украинском турагентстве SoloEast рассказывают об увеличении майского спроса (в сравнении с прошлым годом) на экскурсии среди иностранцев на 30%. Летом же число желающих подскочит до 40%. Такие прогнозы подтверждают представители и других агентств. А стоимость одного англоязычного тура стоит около $100.





Любопытно, что гиды уже корректируют свои привычные туры под сюжет сериала, ведя желающих именно в те места, которые лучше всего показаны в киноленте. Например, демонстрируют бункер, где местные чиновники принимали решение отложить эвакуацию после взрыва, постапокалиптические пустоши, заржавевшее колесо обозрения и прочее.





Для всех желающих экскурсия начинается следующим образом. В центре Киева их забирает автобус, везет 120 км до Чернобыля, где они смогут увидеть дикую природу и пообедать в единственном на весь город ресторане. После этого их доставляют в само сердце катастрофы – к реактору №4, который с 2017 года накрыт огромным защитным куполом. Экскурсионный день заканчивается прогулкой по Припяти.









«Многие люди идут сюда, задавая кучу вопросов по сериалу, по всем этим событиям… И любопытных становится с каждым разом все больше», – рассказывает одна из работающих в зоне отчуждения гидов Виктория Божко.



