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Украина начала хорошо зарабатывать на сериале «Чернобыль»

05.06.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После выхода на экраны повествующего об аварии на ЧАЭС мини-сериала «Чернобыль» в Киевской области начался настоящий туристический бум к месту катастрофы, сообщает Reuters. Люди приезжают, чтобы увидеть как станцию, так и город, информирует enovosty.com.

В украинском турагентстве SoloEast рассказывают об увеличении майского спроса (в сравнении с прошлым годом) на экскурсии среди иностранцев на 30%. Летом же число желающих подскочит до 40%. Такие прогнозы подтверждают представители и других агентств. А стоимость одного англоязычного тура стоит около $100.

Любопытно, что гиды уже корректируют свои привычные туры под сюжет сериала, ведя желающих именно в те места, которые лучше всего показаны в киноленте. Например, демонстрируют бункер, где местные чиновники принимали решение отложить эвакуацию после взрыва, постапокалиптические пустоши, заржавевшее колесо обозрения и прочее.

Для всех желающих экскурсия начинается следующим образом. В центре Киева их забирает автобус, везет 120 км до Чернобыля, где они смогут увидеть дикую природу и пообедать в единственном на весь город ресторане. После этого их доставляют в само сердце катастрофы – к реактору №4, который с 2017 года накрыт огромным защитным куполом. Экскурсионный день заканчивается прогулкой по Припяти.


«Многие люди идут сюда, задавая кучу вопросов по сериалу, по всем этим событиям… И любопытных становится с каждым разом все больше», – рассказывает одна из работающих в зоне отчуждения гидов Виктория Божко.


 
 
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После выхода на экраны повествующего об аварии на ЧАЭС мини-сериала «Чернобыль» в Киевской области начался настоящий туристический бум к месту катастрофы,...
 
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