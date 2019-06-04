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Третий месяц на Володарке: следствие по "делу Полиенко" продлили до конца июня
Источник материала: Партизан
О том, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко продлено до конца июня, сообщил сайту
Дмитрий Полиенко, архивное фото
"Пока на Полиенко пытаются "повесить" все те же три статьи уголовного кодекса", - рассказал он.
Напомним, что экс-политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание другой социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341).
Сейчас активист анархистского движения находится в Следственном изоляторе №1 на Володарского.
"Содержание Дмитрия под стражей и следствие продлено до конца июня, - сообщил Вячеслав Косинеров в Фейсбуке. - Пока на него пытаются повесить все те же три статьи уголовного кодекса. А сегодня Дмитрий получил 26 кг пищи и необходимых вещей, а также 50 рублей на счет. Присоединяйтесь к солидарности с теми, кто страдает за свои идеи!"
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О том, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко продлено до конца июня, сообщил...
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