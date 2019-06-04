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«Китайский банкопад»: Экономика КНР на грани кризиса

05.06.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовая система Китая, отягощенная корпоративным долгом в размере 150% ВВП и обязательствами по внешним займам, оказалась на кризиса.

Финансовая система Китая, отягощенная корпоративным долгом в размере 150% ВВП и обязательствами по внешним займам, точная сумма которых неизвестна, возможно, даже китайскому ЦБ, может стать предметом иллюстрации принципа домино, информирует enovosty.com.

После того, как совсем недавно обанкротился китайский банк Baoshang Bank, большей частью обслуживающий клиентов во Внутренней Монголии, еще одна финансовая организация КНР заявляет о своей неплатежеспособности.

Согласно данным zerohedge, на грани банкротства оказался китайский коммерческий банк «Bank of Jinzhou». Пока же финансовое учреждение отложило обнародование отчета за 2018 год и разорвало договор с аудиторами Ernst & Young, готовившим им заключение. В сообщении банка говорится, что конфликт возник после того, как компания «Ernst & Young» потребовала финансовые документы, подтверждающие способность заемщиков банка обслуживать взятые кредиты.

После банкротства Baoshang Bank могут объявить о своей неплатежеспособности и другие финансовые учреждения. Крах Baoshang Bank вызвал кризис на финансовом рынке, особенно после того, как были прекращены торги его депозитным сертификатам (NCD). Теперь количество желающих кредитовать под залог NCD стремительно уменьшается.


Еще два крупных региональных китайских банка Hengfeng Bank и Chengdu Rural Commercial Bank отложили публикацию своих годовых отчетов. В коммерческом банке Hengfeng Bank события развиваются аналогично сценарию Bank of Jinzhou. Финансовое учреждение сообщило о проблемах с аудиторской компанией. Причина сложившейся ситуации заключается в том, что у этих банков большая часть финансовых ресурсов была направлена на теневые кредиты под видом инвестиционных проектов.

На помощь финансовой системе Китая пришел Народный банк, инвестировавший в систему 250 млрд юаней (34 млрд долларов) в рамках операции репо. Однако предоставляя значительный объем финансовых ресурсов, Народный банк КНР становится перед лицом другой проблемы. А именно, из-за того, что количество юаней на финансовом рынке все увеличивается, то возникает угроза девальвации. Кроме того, негативное влияние на экономику Китая оказывает и торговая война между США и Китаем, что приводит к проблемам обслуживания накопленных обязательств.


 
 
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Финансовая система Китая, отягощенная корпоративным долгом в размере 150% ВВП и обязательствами по внешним займам, оказалась на кризиса.
 
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