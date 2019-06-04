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Почему всем плевать на ваши путешествия?
05.06.2019 19:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: otdyh-v-egipte.ru
Вернулись из отпуска и заметили, что друзья откровенно зевают, слушая ваш вдохновенный рассказ о незабываемом путешествии? Или хуже того – в выражении их лиц прослеживается даже некое раздражение?
Это совсем не значит, что друзья у вас очень уж завистливые и вообще плохие. Блогер
- Представьте, что вы всю жизнь честно трудились. У вас скопилось достаточно материальных благ и друзей. Но когда вы вышли на пенсию, то поняли, что это не то, чего вам на самом деле хотелось. Вам хотелось посмотреть мир.
Отличной и правильной идеей будет всё продать и отправиться в путешествие, правда, тогда следует быть готовым к тому, что ваши старые друзья истории об удивительных приключениях слушать будут очень неохотно.
С такой проблемой сталкиваются не только пенсионеры-авантюристы, но и многие из тех, кто когда-то приобрёл уникальный опыт, которого не было у его друзей. Эти люди замечали, что приятелям скучно о нём слушать. Первое, что испытывают слушатели, — это зависть. Пока вы плавали на лодке по Титикака, они сидели на скучной офисной работе. Кроме того, человек устроен так, что ему интереснее говорить о понятных и знакомых вещах.
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Вернулись из отпуска и заметили, что друзья откровенно зевают, слушая ваш вдохновенный рассказ о незабываемом путешествии? Или хуже того – в выражении их лиц...
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