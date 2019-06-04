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В Минске стихийное бедствие: затапливает торговые центры и валятся деревья

05.06.2019 17:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске настоящее стихийное бедствие. Пользователи сети делятся видео и фотографиями, на которых видно, как валятся деревья, а из-за потоков воды стали троллейбусы.

Судя по «фотофактам» беларусов, затопило торговый центр «Грин». Ливень идет в микрорайоне Каменная горка, от воды «пострадала» улица Гурского. Кто-то сообщает о граде. В своем официальном аккаунте МЧС Минска доложило, что спасатели работают в местах падения деревьев: на данный момент зафиксировали четыре случая. 

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