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В Минске стихийное бедствие: затапливает торговые центры и валятся деревья
Источник материала: KYKY>
В Минске настоящее стихийное бедствие. Пользователи сети делятся видео и фотографиями, на которых видно, как валятся деревья, а из-за потоков воды стали троллейбусы.
Судя по «фотофактам» беларусов, затопило торговый центр «Грин». Ливень идет в микрорайоне Каменная горка, от воды «пострадала» улица Гурского. Кто-то сообщает о граде. В своем официальном аккаунте МЧС Минска
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