Буффон покинул ПСЖ

Источник материала: Tut.by

Вратарь «Пари-Сен Жермен» 41-летний Джанлуиджи Буффон покидает клуб, сообщает твиттер парижского клуба.



Фото: twitter.com/sports_ouest

— Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что решение о расставании было совместным.

Буффон перешел в ПСЖ из «Ювентуса» в 2018 году на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами был подписан по схеме «1+1» и предусматривал возможность продления сотрудничества после первого сезона. При этом ПСЖ предлагал легендарному итальянцу новый контракт.

В минувшем сезоне Буффон провел в чемпионате Франции 17 матчей (пропустил 18 голов) и вместе с клубом выиграл золото. Всего в 25 матчах разных турниров в сезоне он пропустил 25 мячей.

В феврале Буффон стал третьим голкипером в истории, проведшим 50 сухих матчей в Лиге чемпионов.



Фото: twitter.com/PSG_English

В итальянском «Ювентусе» Буффон провел 17 лет и 9 раз выигрывал скудетто (это рекорд). Его лишили двух титулов из-за скандала с договорными матчами. Вместе со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира и взял серебро чемпионата Европы. Буффон — рекордсмен по количеству матчей за сборную Италии.