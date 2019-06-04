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В продаже появились первые лисички и ежевика. Цены пока «кусаются»
Источник материала: Tut.by
На Комаровском рынке в продаже появились первые лисички и ежевика. Однако цены на них пока «кусаются». Так, пол-литра лисичек стоят 4 рубля.
Стаканчик ежевики из Брестской области продают по 10 рублей.
Напомним, на прошлой неделе в продаже
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На Комаровском рынке в продаже появились первые лисички и ежевика. Однако цены на них пока «кусаются». Так, пол-литра лисичек стоят 4 рубля.
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