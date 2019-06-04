ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по хоккею в сезоне-2019/20 сыграет в Латвии, Венгрии и Словакии

05.06.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Стал известен предварительный календарь матчей национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в ФХРБ.

В нем значатся три турнира – по одному в каждой из международных пауз, кроме августовской, предусмотренных в предстоящем хоккейном году. Матчевую программу предварят краткосрочные учебно-тренировочные сборы.

Сборная Беларуси по хоккею в сезоне-2019/20 сыграет в Латвии, Венгрии и Словакии
На первую международную паузу клубный сезон прервется с 4 по 10 ноября 2019 года. В этих числах у сборной Беларуси намечена поездка в Латвию и матчи в рамках Турнира четырех наций с участием хозяев, а также команд Словении и Франции.

Спустя месяц, в декабре 2019-го, наши хоккеисты отправятся в Венгрию на соревнование с похожим названием, но большим числом участников. В Турнире шести наций соперниками белорусов станут хозяева, а также сборные Южной Кореи, Японии, Италии и Норвегии. Ожидается, что за первенство команды поборются с 12 по 15 декабря.

В февральской международной паузе сборная Беларуси вновь сыграет на традиционном турнире Kaufland Cup в Словакии. Примерные сроки проведения – 6-9 февраля 2020 года. Еще один соперник белорусов и словаков определится позднее. Как и календарь матчей нашей команды непосредственно в преддверии чемпионата мира.

Чемпионат мира с 8 по 24 мая 2020 года пройдет в Швейцарии. Национальная сборная Беларуси на предварительном раунде сыграет в группе "А", где поспорит за выход в плей-офф с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.

В федерации отметили, что нынешний календарь международных матчей сборной Беларуси предварительный, в течение сезона в нем могут произойти изменения.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен предварительный календарь матчей национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в ФХРБ. В нем значатся три турнира – по одному в каждой из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020г - Bloomberg
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика