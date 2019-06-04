Сборная Беларуси по хоккею в сезоне-2019/20 сыграет в Латвии, Венгрии и Словакии

Источник материала: Интерфакс

Стал известен предварительный календарь матчей национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в ФХРБ .

В нем значатся три турнира – по одному в каждой из международных пауз, кроме августовской, предусмотренных в предстоящем хоккейном году. Матчевую программу предварят краткосрочные учебно-тренировочные сборы.



На первую международную паузу клубный сезон прервется с 4 по 10 ноября 2019 года. В этих числах у сборной Беларуси намечена поездка в Латвию и матчи в рамках Турнира четырех наций с участием хозяев, а также команд Словении и Франции.

Спустя месяц, в декабре 2019-го, наши хоккеисты отправятся в Венгрию на соревнование с похожим названием, но большим числом участников. В Турнире шести наций соперниками белорусов станут хозяева, а также сборные Южной Кореи, Японии, Италии и Норвегии. Ожидается, что за первенство команды поборются с 12 по 15 декабря.

В февральской международной паузе сборная Беларуси вновь сыграет на традиционном турнире Kaufland Cup в Словакии. Примерные сроки проведения – 6-9 февраля 2020 года. Еще один соперник белорусов и словаков определится позднее. Как и календарь матчей нашей команды непосредственно в преддверии чемпионата мира.

Чемпионат мира с 8 по 24 мая 2020 года пройдет в Швейцарии. Национальная сборная Беларуси на предварительном раунде сыграет в группе "А", где поспорит за выход в плей-офф с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.

В федерации отметили, что нынешний календарь международных матчей сборной Беларуси предварительный, в течение сезона в нем могут произойти изменения.