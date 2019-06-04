|
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020г - Bloomberg
Источник материала: Интерфакс
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.
В нем отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения, срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.
Агентство отмечает, что в Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.
3 июня агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".
Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)