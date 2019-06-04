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ТКГ договорилась подготовить новое перемирие на Донбассе – Грызлов

05.06.2019 18:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на первой встрече в Минске после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского договорилась о подготовке нового перемирия и определила сроки разведении сил у Станицы Луганской, сообщил постоянный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня. При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия", - сказал он в среду журналистам.

Кроме того, стороны договорились спустя два года безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков - Станице Луганской, сообщил Грызлов.

Тем временем, экономической подгруппе дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса. "В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на первой встрече в Минске после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского договорилась о подготовке нового...
 
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