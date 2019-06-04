|
Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья.
По
В результате непогоды был подтоплен участок дороги на перекрестке улиц Сапеги – Гурского. Здесь также произошла остановка шести троллейбусных маршрутов в обе стороны. Время остановки составило 25 минут.
На перекрестке улиц Мазурова – Горецкого случилось подтопление участка дороги. На 20 минут произошла остановка трех троллейбусных маршрутов в обе стороны.
Сотрудники МЧС оказали помощь по распиловке упавших на автомобили деревьев в четырех случаях.
Пострадавших нет.
Пользователи соцсетей также сообщают о сильном ветре и граде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья. По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня. Фото: МЧС В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)