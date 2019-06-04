Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья.

По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня.



Фото: МЧС

В результате непогоды был подтоплен участок дороги на перекрестке улиц Сапеги – Гурского. Здесь также произошла остановка шести троллейбусных маршрутов в обе стороны. Время остановки составило 25 минут.



Фото: МЧС

На перекрестке улиц Мазурова – Горецкого случилось подтопление участка дороги. На 20 минут произошла остановка трех троллейбусных маршрутов в обе стороны.



Фото: МЧС

Сотрудники МЧС оказали помощь по распиловке упавших на автомобили деревьев в четырех случаях.

Пострадавших нет.



Фото: МЧС

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