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Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

05.06.2019 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья.  

По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Фото: МЧС

В результате непогоды был подтоплен участок дороги на перекрестке улиц Сапеги – Гурского. Здесь также произошла остановка шести троллейбусных маршрутов в обе стороны. Время остановки составило 25 минут.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Фото: МЧС

На перекрестке  улиц Мазурова – Горецкого случилось подтопление участка дороги. На 20 минут произошла остановка трех троллейбусных маршрутов в обе стороны.   

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Фото: МЧС

Сотрудники МЧС оказали помощь по распиловке упавших на автомобили деревьев в четырех случаях.  

Пострадавших нет.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Фото: МЧС

Пользователи соцсетей также сообщают о сильном ветре и граде.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья.   По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня.   Фото: МЧС В...
 
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