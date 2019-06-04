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Посол Украины: Главный источник проблем в регионе — Россия

05.06.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным источником конфликтов и проблем в регионе является Россия.

Об этом посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил во время открытой встречи Экспертно-аналитического клуба на тему "Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов", передает "Еврорадио".

"После Революции Достоинства все как-то попрятали уши, а сегодня снова говорят, что надо идти на переговоры с Россией, нужно начинать новый диалог... И как-то в этом ключе перестали говорить о главном факторе, влияющем на наши отношения с вами, на белорусско украинские отношения​ — это фактор России", — подчеркнул украинский посол.


Дипломат напомнил, что на конференции, посвящённой 10-летию Восточного партнёрства, которая прошла в Минске 4 июня, звучала проблема конфликта в Украине и безопасности в регионе. Но не назывался главный источник этого конфликта. "А главная проблема этого конфликта — это Российская Федерация, и агрессия против Украины, которая продолжается, и Крым, который мы почти потеряли... Это всё почему-то не упоминается, почему-то все умалчивают, у кого проблемы в этом регионе и с кем" , — заявил Игорь Кизим.

По его словам, в NATO ни с одной страной региона проблем нет: ни с Беларусью, ни с Украиной, ни с Латвией, ни с Литвой, ни с Грузией. "У всех этих стран есть проблемы с Россией", — констатировал дипломат.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным источником конфликтов и проблем в регионе является Россия.
 
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