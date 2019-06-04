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Соревновательное шоу боевых машин пройдет на "Линии Сталина" 15 июня

05.06.2019 19:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

15 июня в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", при поддержке министерства обороны Республики Беларусь, пройдет очередной этап одного из самых зрелищных мероприятий - Соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП - 1.

Это соревновательное шоу стало одним из традиционных мероприятий, проводимых на территории комплекса. Каждый сможет испытать незабываемые эмоции от бешеных скоростей боевых машин, стрельбы орудий и рева моторов многотонных машин!

В шоу примут участие 4 экипажа, которые будут соревноваться между собой в искусстве вождения, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и точности стрельбы из установленного на боевой машине основного и дополнительного вооружения.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах, а самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами, памятными сувенирами и главным призом – катанием на танке!

Соревновательное шоу боевых машин пройдет на "Линии Сталина" 15 июня
Предварительная программа мероприятия:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

14:00 Реконструкция Афганской войны - ЗАСАДА У КИШЛАКА ТИМУРАК (провинция Балх) МАЙ 1983-го

14:15 Демонстрационный заезд БМД-1.

14:35 Старт соревнования на БМП-1.

16:30 Завершение работы интерактивных зон.

17:00 Награждение победителей ГТО «Линия Сталина».

18:00 Завершение праздника.

 
 
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15 июня в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", при поддержке министерства обороны Республики Беларусь, пройдет очередной этап одного из самых зрелищных...
 
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