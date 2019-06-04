В Беларуси выбросы вредных веществ в атмосферу – 130 кг на человека в год, в Европе – 80 кг

Источник материала: Интерфакс

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой (ВОЗ). Болезни, связанные с загрязнением воздуха, приводят к не менее 7 миллионам смертей ежегодно. Загрязненный атмосферный воздух влияет на глобальное изменение климата, говорится в информационном бюллетене ВОЗ, приуроченном к Всемирному дню окружающей среды.



Беларусь, разделяя ответственность всех стран за состояние атмосферного воздуха, присоединилась к ряду международных конвенций по трансграничному переносу воздушных загрязнений, борьбе с климатическими изменениями, охране озонового слоя и другими экологическими проблемами. Сегодня эксперты ведут работу по подготовке к ратификации Республикой Беларусь таких международных соглашений, как Протокол о регистрах выбросов и переносах загрязнителей к Орхусской Конвенции, Протоколы по летучим органическим соединениям, тяжелым металлам, стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.

"Если мы сравним выбросы вредных веществ в атмосферу на душу населения в Беларуси и в Европе, то у нас выбрасывается 130 кг на человека в год, в Европе – 80 кг, притом, что там плотность населения, а значит и количество источников выбросов, выше. Поэтому мы ориентируемся на лучшие практики и стандарты наших соседей в создании условий, когда качество атмосферного воздуха улучшается. Как следствие, в рамках одного из направлений масштабной программы SAQEM будет улучшена техническая база страны по мониторингу качества атмосферного воздуха", – поясняет руководитель международной экспертной группы Human Dynamic в рамках программы "Улучшение качества воздуха и управление окружающей средой в Беларуси" (SAQEM) Александр Гребеньков.

Данная программа финансируется ЕС и реализуется в партнерстве с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Параллельно с работой экспертов в стране началась активная работа по вовлечению общественности в принятие экологических решений. Один из компонентов SAQEM – проект "Экомониторинг", который реализует ПРООН в партнерстве с Минприроды РБ. Проект сегодня предлагает разные форматы участия в общественном экологическом мониторинге, движении "Зеленых школ". Оборудование для мониторинга качества атмосферного воздуха будет работать и на 18-ти пилотных площадках «Зеленых школ» этого проекта. Таким образом, даже школьники в Беларуси смогут приобщиться к наблюдениям за состоянием атмосферного воздуха.

Программа развития ООН обладает более чем двадцатилетним опытом работы в области изменения климата в более чем 140 странах, работая совместно со всеми заинтересованными сторонами – от правительств до частного сектора, других международных организаций, НГО и гражданского общества.

Проекты, реализуемые ПРООН в Беларуси при финансовой поддержке ЕС и Глобального экологического фонда в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, вносят значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха в стране.

Так, прямое сокращение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив проекта ПРООН-ГЭФ "Зеленые города" за счет повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке составит 77,8 тыс. тонн СО2. А в Новогрудке в результате реализации запланированных проектных инициатив по энергоэффективности ожидается совокупное сокращение выбросов парниковых газов до 81 тыс. тонн CO2 в эквиваленте.

Восстановление деградированных и неэффективно осушенных болот позволит Беларуси предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 5 419 756 тонн CO2-экв/20 лет. Такое сокращение выбросов станет возможным благодаря двум экологическим проектам ПРООН-ГЭФ – "Ветландс" и "Торфяники-2".

5-летний проект "Ветландс", стартовавший в 2018 году, позволит предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 3 199 577 тонн CO2-экв/20 лет. Это будет достигнуто благодаря восстановлению 12 456 га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращению вырубки и снижению деградации лесов, экологической реабилитации выработанного торфяника Докудовское, управлению пастбищами на Туровском лугу и замещению ископаемых видов топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы.

В рамках завершившегося в 2017 году проекта "Торфяники-2" выполнено повторное заболачивание неэффективно осушенных торфяников (3 384 га), экологическая реабилитации 4 верховых болот (11 257 га) и восстановление гидрологического режима заказника Ельня, что ведет к сокращению выбросов парниковых газов на 2 220 179 т СО2-экв/20 лет.

Многое для сохранения нашей планеты мы можем сделать уже сейчас, применяя «зеленые практики» в повседневной жизни. Чтобы сделать воздух чище, мы можем сажать деревья, пересесть на велосипеды, сократить количество производимого мусора, чтобы снизить выбросы в воздух вредных веществ на полигонах отходов и т.д.