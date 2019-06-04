ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выбросы вредных веществ в атмосферу – 130 кг на человека в год, в Европе – 80 кг

05.06.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой (ВОЗ). Болезни, связанные с загрязнением воздуха, приводят к не менее 7 миллионам смертей ежегодно. Загрязненный атмосферный воздух влияет на глобальное изменение климата, говорится в информационном бюллетене ВОЗ, приуроченном к Всемирному дню окружающей среды.

В Беларуси выбросы вредных веществ в атмосферу – 130 кг на человека в год, в Европе – 80 кг
Беларусь, разделяя ответственность всех стран за состояние атмосферного воздуха, присоединилась к ряду международных конвенций по трансграничному переносу воздушных загрязнений, борьбе с климатическими изменениями, охране озонового слоя и другими экологическими проблемами.  Сегодня эксперты ведут работу по подготовке к ратификации Республикой Беларусь таких международных соглашений, как Протокол о регистрах выбросов и переносах загрязнителей к Орхусской Конвенции, Протоколы по летучим органическим соединениям, тяжелым металлам, стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.

"Если мы сравним выбросы вредных веществ в атмосферу на душу населения в Беларуси и в Европе, то у нас выбрасывается 130 кг на человека в год, в Европе – 80 кг, притом, что там плотность населения, а значит и количество источников выбросов, выше. Поэтому мы ориентируемся на лучшие практики и стандарты наших соседей в создании условий, когда качество атмосферного воздуха улучшается. Как следствие, в рамках одного из направлений масштабной программы SAQEM будет улучшена техническая база страны по мониторингу качества атмосферного воздуха", – поясняет руководитель международной экспертной группы Human Dynamic в рамках программы "Улучшение качества воздуха и управление окружающей средой в Беларуси" (SAQEM) Александр Гребеньков.

Данная программа финансируется ЕС и реализуется в партнерстве с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Параллельно с работой экспертов в стране началась активная работа по вовлечению общественности в принятие экологических решений. Один из компонентов SAQEM – проект "Экомониторинг", который реализует ПРООН в партнерстве с Минприроды РБ. Проект сегодня предлагает разные форматы участия в общественном экологическом мониторинге, движении "Зеленых школ". Оборудование для мониторинга качества атмосферного воздуха будет работать и на 18-ти пилотных площадках «Зеленых школ» этого проекта. Таким образом, даже школьники в Беларуси смогут приобщиться к наблюдениям за состоянием атмосферного воздуха.  

Программа развития ООН обладает более чем двадцатилетним опытом работы в области изменения климата в более чем 140 странах, работая совместно со всеми заинтересованными сторонами – от правительств до частного сектора, других международных организаций, НГО и гражданского общества.

Проекты, реализуемые ПРООН в Беларуси при финансовой поддержке ЕС и Глобального экологического фонда в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, вносят значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха в стране.

Так, прямое сокращение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив проекта ПРООН-ГЭФ "Зеленые города" за счет повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке составит 77,8 тыс. тонн СО2. А в Новогрудке в результате реализации запланированных проектных инициатив по энергоэффективности ожидается совокупное сокращение выбросов парниковых газов до 81 тыс. тонн CO2 в эквиваленте.

Восстановление деградированных и неэффективно осушенных болот позволит Беларуси предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 5 419 756 тонн CO2-экв/20 лет. Такое сокращение выбросов станет возможным благодаря двум экологическим проектам ПРООН-ГЭФ – "Ветландс" и "Торфяники-2".

5-летний проект "Ветландс", стартовавший в 2018 году, позволит предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 3 199 577 тонн CO2-экв/20 лет. Это будет достигнуто благодаря восстановлению 12 456 га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращению вырубки и снижению деградации лесов, экологической реабилитации выработанного торфяника Докудовское, управлению пастбищами на Туровском лугу и замещению ископаемых видов топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы.

В рамках завершившегося в 2017 году проекта "Торфяники-2" выполнено повторное заболачивание неэффективно осушенных торфяников (3 384 га), экологическая реабилитации 4 верховых болот (11 257 га) и восстановление гидрологического режима заказника Ельня, что ведет к сокращению выбросов парниковых газов на 2 220 179 т СО2-экв/20 лет.

Многое для сохранения нашей планеты мы можем сделать уже сейчас, применяя «зеленые практики» в повседневной жизни. Чтобы сделать воздух чище, мы можем сажать деревья, пересесть на велосипеды, сократить количество производимого мусора, чтобы снизить выбросы в воздух вредных веществ на полигонах отходов и т.д.  

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой (ВОЗ). Болезни, связанные с загрязнением воздуха,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продавец воровала деньги с помощью штрихкода для отмены покупок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика