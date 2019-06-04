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Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание Контактной группы по Украине
Источник материала: Интерфакс
Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал вынужденный перерыв в работе ТКГ полезным, а сегодняшнее заседание внушающим оптимизм.
С последнего заседания ТКГ прошло шесть недель.
"Перерыв в нашей работе был обусловлен известными политическими переменами в Украине. Это перерыв, должен сказать, был нужным и полезным", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
При этом он отметил конструктивные дискуссии в сегодняшних заседаниях как в ТКГ, так и в рабочих группах. "Это вселяет оптимизм. Сегодня была действительно хорошая дискуссия", - добавил спецпредставитель.
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал вынужденный перерыв в работе ТКГ полезным, а сегодняшнее заседание...
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