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Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание Контактной группы по Украине

05.06.2019 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал вынужденный перерыв в работе ТКГ полезным, а сегодняшнее заседание внушающим оптимизм.

С последнего заседания ТКГ прошло шесть недель.

"Перерыв в нашей работе был обусловлен известными политическими переменами в Украине. Это перерыв, должен сказать, был нужным и полезным", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

При этом он отметил конструктивные дискуссии в сегодняшних заседаниях как в ТКГ, так и в рабочих группах. "Это вселяет оптимизм. Сегодня была действительно хорошая дискуссия", - добавил спецпредставитель.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал вынужденный перерыв в работе ТКГ полезным, а сегодняшнее заседание...
 
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