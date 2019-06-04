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Без Талай, но с Герман и Арзамасовой. БФЛА назвала состав и призовые на II Европейские игры

05.06.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация легкой атлетики объявила состав на II Европейские игры, которые пройдут 21−30 июня в Минске.


Эльвира Герман. Фото: БФЛА

Состязания по легкой атлетике с 23 по 28 июня примет стадион «Динамо», в них ожидается участие спортсменов из 24 стран.

Соревнования по легкой атлетике на II Европейских играх пройдут в формате «Динамичная новая легкая атлетика» (Dynamic New Athletics — DNA). Он предполагает проведение матчей продолжительностью около 120 минут между смешанными командами-участницами, где 24 сборные будут распределены по группам и начнут борьбу с квалификационного раунда.

В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах: бег 100 м (женщины), бег 100 м (мужчины), барьерный бег 100 м (женщины), барьерный бег 110 м (мужчины), метание копья (женщины), прыжки в длину (женщины), прыжки в высоту (мужчины), смешанная эстафета 4×400 м, смешанная комбинированная эстафета преследования (800 м — 600 м — 400 м — 200 м). Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня (23 июня), когда состоятся матчи квалификационного раунда.

Четвертьфинальные матчи состоятся 25 июня, полуфинальные — 26 июня. Финал, по итогам которого будет вручен последний, десятый, комплект наград сильнейшим командам — 28 июня.

В командных соревнованиях те спортсмены, которые окажутся сильнейшими в каждом виде программы, будут зарабатывать по 12 очков (в зачет своей сборной). Занявшие вторые места принесут по 10 очков (и т.д. каждое следующее место с уменьшением на 2 очка). Лучшая команда определится по количеству набранных баллов.

Недавно Александр Лукашенко подписал указ, в котором были внесены изменения в части выплат премий, стипендий и призовых спортсменам за успехи на международных стартах. В перечень соревнований включены и II Европейские игры.

БФЛА напомнила размеры стипендий, на которые могут рассчитывать спортсмены в случае удачных вытсуплений на Европейских играх.

1-е место — 2 749,78 рублей.

2-е место — 2 249,82 рублей.

3-е место — 1 999,84 рубля.

4−6-е места — 1 499,88 рубля.

Состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры:

Эльвира Герман (бег 100 м с барьерами), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Татьяна Холодович (метание копья), Максим Недосеков (прыжки в высоту), Кристина Тимановская (бег 100 м), Виталий Парахонько (бег 110 м с барьерами), Станислав Дорогокупец (бег 100 м), Руслана Рашкован (бег 100 м с барьерами), Алексей Лазарев (эстафетный бег 4×400 м), Марина Михан (эстафетный бег 4×400 м), Юлия Костючкова (эстафетный бег 4×400 м), Марина Арзамасова (эстафетный бег 4×400 м), Ян Слома (800 м, смешанная комбинированная эстафета преследования), Виолетта Скворцова (прыжки в длину), Игорь Зубко (эстафетный бег 4×400 м), Александр Василевский (эстафетный бег 4×400 м), Илья Карнаухов (эстафетный бег 4×400 м), Андрей Скобейко (прыжки в высоту), Кристина Мулярчик (эстафетный бег 4×400 м), Максим Граборенко (бег 100 м), Дарья Борисевич (800 м, смешанная комбинированная эстафета преследования).

В составе белорусской команды нет именитой барьеристки Алины Талай, но есть ее молодая партнерша по сборной Эльвира Герман, которая в 2018 году тоже завоевала золото чемпионата Европы. Выступят в Минске также чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова и чемпионка Европы-2016 Татьяна Холодович.

Всего же II Европейские игры в Минске объединят 50 стран и 15 видов спорта. В столицу Беларуси приедут около 4000 атлетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики объявила состав на II Европейские игры, которые пройдут 21−30 июня в Минске.
 
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