Источник материала: Виртуальный Брест

Событие стало долгожданным и важным для людей с ограниченными возможностями. Не удивительно, что на презентацию проекта приехали жители разных регионов республики: Минска, Бреста, Гродно, Витебска, Молодечно...





Обращаясь к присутствующим, руководитель учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека", автор идеи Михаил Антоненко отметил, что звуковая система навигации "Крокі на гукі" для людей с ограниченными возможностями крайне важна, а современные средства коммуникации позволяют полноценно ее использовать.





На новом Брестском автовокзале, открывшемся совсем недавно, эта система уже работает. Насколько эффективно —разбившиеся на несколько команд участники презентации смогли убедиться на собственном опыте. Для этого, правда, пришлось вооружиться смартфонами, скачать программу, которая помогала им ориентироваться на подходе к зданию автовокзала и в его просторных помещениях, подойти к сотрудникам справочной службы, билетным кассам, приобрести проездные документы на автобус и добраться к посадочной платформе. На все это им потребовалось несколько минут. Каждый, кто проверял работу системы, оценил ее высоко.





Музыковед из Молодечно Александр Евдокимов, добиравшийся в Брест через Минск и приобретавший билет на столичном железнодорожном вокзале, признался, что даже там пока все не столь просто:

Было бы очень хорошо, чтобы "Крокі на гукі" появились и в других городах. Ориентироваться в пространстве я давно научился. Пожалуй, самое сложное — находить вход в здания, особенно если в них расположены сразу несколько торговых точек или учреждений. Эта система позволяет быстро сориентироваться в пространстве и найти то, что тебе необходимо.









Сотрудники автовокзала тоже освоили принципы работы системы навигации для людей с ограниченными возможностями. Никаких сложностей с обслуживанием таких пассажиров у них не возникло.

В Бресте на автовокзале презентовали первую в Беларуси звуковую навигационную систему для людей с инвалидностью "Крокі на гукі".