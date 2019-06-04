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Новости экономики за 05.06.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как будет развиваться экономика страны по прогнозам Всемирного банка? Когда обязательное страхование перейдет в электронный формат и зачем Facebook собственная цифровая валюта? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЛЕСХОЗЫ СТРАНЫ ЗАГОТОВЯТ БОЛЬШЕ МЕДА
Лесхозы страны планируют заготовить 177 тонн меда – на 43,5 % больше, чем в 2018 году. Пчеловодство – финансово выгодное направление. Это доказывает опыт частных производителей, которые сегодня работают довольно эффективно.
На продукт есть спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Организации лесной отрасли должны оптимизировать количество пчелосемей (не менее 70 на одной пчелопасеке), увеличить объемы продукции. В планах на 2020 год – 186 тонн меда.
FACEBOOK РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Facebook начал переговоры с регулятором американского рынка деривативов о создании собственной цифровой валюты.
Социальная сеть планомерно работает над внедрением системы цифровых платежей, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе, в приложениях Instagram и WhatsApp, а также в интернете в целом. В планы Facebook также входит создание так называемого stablecoin, цифрового актива, привязанного к фиатной валюте, который, как ожидается, получит название GlobalCoin.
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Новости Беларуси. Как будет развиваться экономика страны по прогнозам Всемирного банка? Когда обязательное страхование перейдет в электронный формат и зачем Facebook...
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