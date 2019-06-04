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Всемирный банк опубликовал очередной экономический обзор для Беларуси

05.06.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эксперты говорят об умеренном росте ВВП на уровне статистической погрешности. При этом отмечают и ряд положительных моментов – сохранение рекордно низкой инфляции и стабильность на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы экономического роста будут во многом зависеть от внешних факторов, в том числе от условий торговли и компенсации потерь Беларуси от проводимого в России налогового маневра. На перспективы роста работает и повышение экономической эффективности. Либерализация экономики и растущий экспорт услуг информационно-коммуникационных технологий должны внести свой вклад в укрепление внешней торговли.

Больше новостей экономики за 5 июня здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Эксперты говорят об умеренном росте ВВП на уровне статистической погрешности. При этом отмечают и ряд положительных моментов – сохранение...
 
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