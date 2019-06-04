С 1 сентября можно заключать электронные договоры со страховыми компаниями

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 сентября договоры обязательного страхования можно будет заключать в электронной виде через сайт страховой компании. Автоматически информация попадает в базу данных ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При заключении такого договора его можно не иметь с собой на бумажном носителе – сотрудник ГАИ может его проверить через свои ресурсы. Для выезда за границу по-прежнему нужна еще «зеленая карта» на бумажном носителе.