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Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

05.06.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новации централизованного тестирования – одна из самых обсуждаемых тем. Регистрация завершилась на днях, а уже на следующей неделе стартуют первые испытания.

Каковы особенности нынешней кампании? Что нового в методике подсчета баллов? Об этом и не только в студии Новости «24 часа» мы спросили Юрия Миксюка, директора Республиканского института контроля знаний.

Игорь Позняк, СТВ:
Уже позади регистрация на централизованное тестирование, на следующей неделе начинаются первые испытания. В чем особенность этого года? Какой самый популярный предмет, куда больше всего зарегистрировалось желающих?

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

«Зарегистрированных приблизительно на 5500 меньше, чем в прошлом году»

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Традиционно пятерку лидеров можно обозначить как русский язык, математика, английский язык, биология и физика. Но если говорить в целом о количестве набранных абитуриентов или, скажем так, зарегистрированных, то это приблизительно на 5500 меньше, чем в прошлом году.

Игорь Позняк:
А меньше почему – вы анализировали? Может быть, испугались тех самых нововведений этого года?

Юрий Миксюк:
Нет. Я думаю, что это демографическая ситуация дает о себе знать до сих пор. Возможно, часть абитуриентов прошлых лет уже смогли пройти централизованное тестирование.

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

Игорь Позняк:
То есть конкуренция ожидается не выше прошлого года?

Юрий Миксюк:
Я думаю, что нет.

Что изменилось в системе подсчета баллов

Игорь Позняк:
На ту самую конкуренцию повлияет новшество, которое широко обсуждается в обществе. Обозначьте пожалуйста, что меняется в самой системе подсчета баллов.

Юрий Миксюк:
Меняется формула, по которой будет осуществляться этот подсчет. Она обеспечит, как и прежняя модель подсчета, не просто рейтинг, ранжирование, но еще и добавит оценку знаниям в абсолютной величине. То есть каждый абитуриент получит свою оценку знаний. Но тот абитуриент, который знает лучше, получит более высокую оценку.

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

Игорь Позняк:
Во всей этой системе централизованного тестирования все-таки можно какую-то долю угадать? Методом тыка, что называется.

Вероятность угадать ответы в миллионы раз меньше, чем выиграть в лотерею «5 из 36»

Юрий Миксюк:
Рассчитывать на успех просто за счет удачи не приходится, нужны знания. То есть серьезных баллов такой абитуриент не получит. И даже если он в этом году сможет пройти так называемый пороговый балл, он все равно окажется в самом хвосте очереди, конкурса. Мы, конечно же, пытаемся и дальше работать над тем, чтобы шансов было еще меньше. Хотя просчет говорит о том, что, например, если смотреть по части «А» физики и математики, 18 заданий угадать – это порядок 10 в минус тринадцатой, то есть в миллионы раз меньше, чем выиграть в лотерею «5 из 36».

Игорь Позняк:
В последние годы обсуждается вероятность совмещения выпускных экзаменов в 11 классе и централизованного тестирования. Наверное, в этом есть рациональное зерно – не переживать две стрессовые ситуации, объединить их в одну. Как вам видится?

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

Юрий Миксюк:
Я думаю, вперед можно поставить независимость аттестации, поскольку такой подход позволяет выявлять проблемы в системе образования, пробелы, может быть, корректировать. Он практикуется широко в мире.

Игорь Позняк:
Удалось нам искоренить ту самую главную претензию, которую предъявляли к старой системе экзаменации – коррупционную составляющую?

Юрий Миксюк:
Конечно. Самый главный результат системы централизованного тестирования – это объективность и независимость результатов оценки знаний абитуриентов. Это набор таких составляющих, как то, что все в одинаковых условиях, одинаковые задания по уровню сложности. Абитуриент имеет возможность показать свои знания не по трем вопросам, по которым, может быть, ему не свезло в этом деле. А показать знания по всей программе. То есть это полнота оценки. С точки зрения психологии абитуриент не зависит от настроения экзаменатора.

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

Игорь Позняк:
А сами баллы, правильность ответов просчитывает человек или компьютер?

Юрий Миксюк:
Считает компьютер. Проверяют совершенно сторонние люди, они не знают, кого проверяют и всего лишь смотрят, чтобы компьютер правильно прочитал метку.

Люди в материале: Юрий Миксюк, Игорь Позняк
 
 
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Новости Беларуси. Новации централизованного тестирования – одна из самых обсуждаемых тем. Регистрация завершилась на днях, а уже на следующей неделе стартуют...
 
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