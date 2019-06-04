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Киевское «Динамо» продлит контракт с Хацкевичем
Источник материала: Партизан
Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем.
Об этом сообщает
Напомним, что предыдущий контракт белорусского специалиста истек 31 мая.
Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.
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Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем.
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