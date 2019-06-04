Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек

ria.ru . Канадские экологи выяснили, что люди в среднем вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год, попадающих в организм вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. Возможные последствия этого для здоровья были раскрыты в журнале ES&T, передает





"Самый простой способ избежать накопления пластика в организме – перестать пить воду из пластиковых бутылок. С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика", — пишут ученые.





Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.





По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.





Киран Кокс (Kieran Cox) из университета Виктории (Канада) и его коллеги сделали следующий логический шаг – они попытались оценить то, как много подобных частиц проникает в организм человека, живущего в типичной стране первого мира.





Для этого ученые проанализировали все научные работы, посвященные оценкам концентрации пластика в морской и речной рыбе, а также в тканях других представителей фауны и флоры, чьим мясом, плодами или семенами питается человек. Дополнительно ученые проанализировали типичную диету современных американцев и попытались найти в ней другие потенциальные источники полимерных частиц.









Этот анализ раскрыл несколько интересных факторов. Во-первых, ученые обнаружили, что жители США и других развитых стран проглатывают и выпивают огромное число пластиковых фрагментов, от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Львиная доля из них приходится на три типа продуктов – морскую живность, бутилированную воду и сахар.





Вдобавок, анализ последних публикаций показал, что сопоставимое число полимерных микрогранул и волокон попадает в организм людей и животных вместе с воздухом. Если учитывать этот источник, жители США в среднем вдыхают, проглатывают и выпивают от 75 до 120 тысяч частиц пластика каждый год.





Подобные оценки, как отмечают ученые, на несколько порядков выше, чем показывали прошлые попытки оценить размеры "пластикового рациона" человечества. Пока не понятно, к каким именно последствиям приводит их попадание в пищеварительную систему и легкие. Кокс и его коллеги надеются, что их открытие побудит другие научные группы детально изучить их влияние на организм и потенциальные канцерогенные и токсичные качества.