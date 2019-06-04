Какие белорусские предприятия задерживают зарплаты и платят меньше «минималки»

Tut.by посмотрел, как ситуация отличается по регионам. В Беларуси сократилось число предприятий, на которых возникают сложности с выплатой зарплат. В апреле у 163 предприятий и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (месяцем ранее — у 285). Это следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. При этом власти не могут сократить число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты.посмотрел, как ситуация отличается по регионам.





Больше всего предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплат и денег при увольнении, в апреле было в Могилевской области — 40, а меньше всего — в Гродненской (7). Для сравнения: в Минске насчитывалось 26 таких организаций, в Брестской области — 15, в Витебской — 25, в Гомельской — 14, в Минской — 36.





Сократить число организаций, к которым у проверяющих были вопросы по срокам выплаты зарплат, удалось в первую очередь за счет Витебской области. В этом регионе в апреле было на 100 таких предприятий больше, чем в марте. При этом больше их стало только в Могилевской области (в марте было 23).





Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями. В этих областях на начало апреля было 112 и 205 предприятий — должников по взносам в ФСЗН.









Среди предприятий, которые с опозданием выплачивали зарплаты, оказались Брестсельмаш, Витебскоблагропромтранс, Витебский завод полимерных изделий, Мозырьсельмаш, ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», Лидагазстрой, Стройтрест № 7 в Минске, Минский завод отопительного оборудования, Минский вагоноремонтный завод, ЖЭУ № 3 Заводского района Минска , Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Могилевдрев.





При этом число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты (330 рублей), осталось на таком же уровне, как и в марте, — 23. Так, в Гродненской области — 6 организаций, в Брестской и Могилевской — по 5, а в Минской — 1. Ниже минималки платили в том числе в Дрогичинском районном центре дополнительного образования детей и молодежи, в Сенненском райагросервисе, в Сморгонской центральной районной больнице, на Щучинской птицефабрике, на ФанДОК, на Витебскоблагропромтранс.





За январь-апрель проверяющие выявили 1008 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. За нарушения штрафы получили 783 нанимателя и 696 должностных лиц на общую сумму 274,5 тысячи рублей.