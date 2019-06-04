Bloomberg: Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма еще на год

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.





"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с аннексией Крыма", — говорится в сообщении агентства.





Отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения, срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.





Агентство отмечает, что в Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.





Соответствующее предложение 3 июня внесла на рассмотрение глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Согласно с документом, ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя".









Первые санкции против России за аннексию Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за российскую агрессию в Донбассе и захват трех украинских кораблей с экипажем 25 ноября в Керченском проливе.





С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.





Санкции включают запрет на импорт продукции из аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в регион, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.