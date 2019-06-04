ПСЖ объявил об уходе легендарного Буффона





Джанлуиджи Буффон / REUTERS





Twitter. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщается в официальном аккаунте ПСЖ в





Представители ПСЖ и вратарь решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня. "Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все", - говорится в сообщении ПСЖ.









Напомним, 41-летний Буффон выступал за ПСЖ с 2018 года. Голкипер провел в составе парижского клуба 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.

