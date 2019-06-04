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В Великобритании западные лидеры отметили 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии
Источник материала: Партизан
Главы государств и правительств 16 стран приняли участие в торжествах по случаю 75 годовщины высадки союзников в Нормандии.
Главы государств приняли декларацию
Chris Jackson/Pool via Reuters
Об этом сообщает
В мероприятии участвовали — президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры приняли совместную декларацию, в которой обязались не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.
В документе отмечается важность таких свобод как демократия, толерантность и правовое государство.
«Мы будем сотрудничать как союзники и друзья, чтобы защищать эти свободы всегда, когда они окажутся под угрозой», — сказано в тексте.
В торжественном военном параде приняли участие около 4 тысяч британских военнослужащих, боевые корабли и самолеты.
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Главы государств и правительств 16 стран приняли участие в торжествах по случаю 75 годовщины высадки союзников в Нормандии.
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