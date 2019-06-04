В Великобритании западные лидеры отметили 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

Главы государств приняли декларацию

Chris Jackson/Pool via Reuters





DW . Об этом сообщает





В мероприятии участвовали — президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.





Лидеры приняли совместную декларацию, в которой обязались не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.









В документе отмечается важность таких свобод как демократия, толерантность и правовое государство.





«Мы будем сотрудничать как союзники и друзья, чтобы защищать эти свободы всегда, когда они окажутся под угрозой», — сказано в тексте.





В торжественном военном параде приняли участие около 4 тысяч британских военнослужащих, боевые корабли и самолеты.