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В Великобритании западные лидеры отметили 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

05.06.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы государств и правительств 16 стран приняли участие в торжествах по случаю 75 годовщины высадки союзников в Нормандии.


Главы государств приняли декларацию
Chris Jackson/Pool via Reuters

Об этом сообщает DW.

В мероприятии участвовали — президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры приняли совместную декларацию, в которой обязались не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.


В документе отмечается важность таких свобод как демократия, толерантность и правовое государство.

«Мы будем сотрудничать как союзники и друзья, чтобы защищать эти свободы всегда, когда они окажутся под угрозой», — сказано в тексте.

В торжественном военном параде приняли участие около 4 тысяч британских военнослужащих, боевые корабли и самолеты.

 
 
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Главы государств и правительств 16 стран приняли участие в торжествах по случаю 75 годовщины высадки союзников в Нормандии.
 
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