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Забирали еду, били, резали: в Гродно начался суд по делу о дедовщине в училище олимпийского резерва
Источник материала: Партизан
В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение дела о дедовщине. Фигурантами по делу проходят трое бывших воспитанников училища.
Обвиняемым, которым от 19 до 20 лет, инкриминируется злостное хулиганство и грабеж. Учащиеся были исключены из училища.
Они нигде не работают и не учатся. Фигуранты были задержаны до суда.
Потерпевшими по делу проходят 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Издевательства над пострадавшими проходили с сентября 2017 по ноябрь 2018 года.
Старшие воспитанники избивали младших. Некоторым пострадавшим делали надрезы ножом в районе плеча или лопатки.
Поводом для такого жестокого обращения становилась проверка успеваемости по учебным дисциплинам.
При этом обвиняемые свою вину не признают.
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В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение дела о дедовщине. Фигурантами по делу проходят трое бывших воспитанников училища.
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