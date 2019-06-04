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Забирали еду, били, резали: в Гродно начался суд по делу о дедовщине в училище олимпийского резерва

05.06.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение дела о дедовщине. Фигурантами по делу проходят трое бывших воспитанников училища.

Обвиняемым, которым от 19 до 20 лет, инкриминируется злостное хулиганство и грабеж. Учащиеся были исключены из училища.

Они нигде не работают и не учатся. Фигуранты были задержаны до суда.

Потерпевшими по делу проходят 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Издевательства над пострадавшими проходили с сентября 2017 по ноябрь 2018 года.

Старшие воспитанники избивали младших. Некоторым пострадавшим делали надрезы ножом в районе плеча или лопатки.

Поводом для такого жестокого обращения становилась проверка успеваемости по учебным дисциплинам.

При этом обвиняемые свою вину не признают.

 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение дела о дедовщине. Фигурантами по делу проходят трое бывших воспитанников училища.
 
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