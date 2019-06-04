Забирали еду, били, резали: в Гродно начался суд по делу о дедовщине в училище олимпийского резерва

Обвиняемым, которым от 19 до 20 лет, инкриминируется злостное хулиганство и грабеж. Учащиеся были исключены из училища.





Они нигде не работают и не учатся. Фигуранты были задержаны до суда.





Потерпевшими по делу проходят 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Издевательства над пострадавшими проходили с сентября 2017 по ноябрь 2018 года.





Старшие воспитанники избивали младших. Некоторым пострадавшим делали надрезы ножом в районе плеча или лопатки.





Поводом для такого жестокого обращения становилась проверка успеваемости по учебным дисциплинам.





При этом обвиняемые свою вину не признают.