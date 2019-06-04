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ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса - ОБСЕ

05.06.2019 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Предложение (о снятии экономической блокады - ИФ) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы - ИФ), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введения против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

 
Теги: Минск
 
 
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Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил...
 
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